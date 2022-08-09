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"Уралвагонзавод" скоро представит новые танки

15:51
  • вторник
  • 09 августа 2022

Форум "Армия" пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа

Входящий в "Ростех" "Уралвагонзавод" представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" танки Т-14 и Т-90МС.

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"Уралвагонзавод" представит на Международном военно-промышленном форуме "Армия-2022" свои перспективные бронемашины. Это танки Т-14 на платформе "Армата", Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ-72", - сообщила пресс-служба предприятия.

Танк Т-14 создан на платформе "Армата". Он оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. Его башня необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Т-90МС - модернизированная машина семейства Т-90, у которой повышен уровень бронестойкости, полностью заменена башня, силовая и трансмиссионая установки.

Форум "Армия" пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа. Планируется участие около 1,5 тысячи предприятий и организаций, в том числе зарубежных.

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