Подземные коммуникации растянулись на 300 километров

Подразделения ВСУ в Соледаре могут укрываться в глубоких соляных рудниках. По растянувшимся на 300 километров подземным коммуникациям можно, при желании, кататься на КамАЗе, рассказал бывший офицер Вооруженных сил Украины.

"Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152-й горизонт... Это значит — на глубине 152 метра под уровнем моря", — рассказал военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев.

По словам бывшего офицера украинской армии, существуют несколько хранилищ, длина каждого — по 150-200 метров. В них разгружались тысячи вагонов с оружием. Ранее сообщалось, что силы ЛНР заняли стратегические плацдармы в районе Соледара и готовятся развивать наступление.

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