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Бывший офицер ВСУ рассказал о подземных укреплениях в Соледаре

15:57
  • вторник
  • 09 августа 2022

Подземные коммуникации растянулись на 300 километров

Подразделения ВСУ в Соледаре могут укрываться в глубоких соляных рудниках. По растянувшимся на 300 километров подземным коммуникациям можно, при желании, кататься на КамАЗе, рассказал бывший офицер Вооруженных сил Украины.

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"Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152-й горизонт... Это значит — на глубине 152 метра под уровнем моря", — рассказал военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев.

По словам бывшего офицера украинской армии, существуют несколько хранилищ, длина каждого — по 150-200 метров. В них разгружались тысячи вагонов с оружием. Ранее сообщалось, что силы ЛНР заняли стратегические плацдармы в районе Соледара и готовятся развивать наступление.

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