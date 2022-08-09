Экс-президент Чехии обвинил Запад в однобокой пропаганде

Диктат "единственно правильного" европейского мнения чрезвычайно опасен

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил в интервью изданию iDnes, что однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине - это путь к новому рабству и несвободе.

"Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии", - добавил политик.

По его словам, диктат "единственно правильного" европейского мнения по украинскому кризису чрезвычайно опасен.

"Обладатели верного, политически корректного мнения твердо убеждены, что несогласные с их позицией - либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки", - отметил Клаус.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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