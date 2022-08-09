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Глава Крыма выехал на место взрывов в районе поселка Новофедоровка

16:33
  • вторник
  • 09 августа 2022

О пострадавших не сообщается

Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму, сообщил во вторник советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - написал Крючков.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. "Обстоятельства выясняются", - заявил он.

По данным телеграм-канала Baza, первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним прогремели еще несколько. Данных о пострадавших не поступало.

Жители Новофедоровки сообщают "Осторожно, новости", что взрывы идут до сих пор. Полицейские сообщили туристам на пляже, что нужно укрыться в подвальные помещения.

Видео последствий взрывов:

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