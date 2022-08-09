Попавшего в больницу с ковидом актера Александра Филиппенко выписали

О самочувствии артиста рассказала его супруга
Народного артиста России Александра Филиппенко выписали из больницы.
"Его выписали из больницы, чувствует себя хорошо", - цитирует супругу артиста "Интерфакс".
Ранее стало известно, что 77-летнего Филиппенко госпитализировали с коронавирусом. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести из-за проявлений COVID-19 в совокупности с хроническими проблемами с сердцем.
Филиппенко играл в разные годы в Театре драмы и комедии на Таганке, театре имени Евгения Вахтангова, театре Моссовета и Гоголь-центре. Также он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в частности, в роли Азазелло в экранизации "Мастера и Маргариты" Владимира Бортко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"