Попавшего в больницу с ковидом актера Александра Филиппенко выписали

О самочувствии артиста рассказала его супруга

Народного артиста России Александра Филиппенко выписали из больницы.

"Его выписали из больницы, чувствует себя хорошо", - цитирует супругу артиста "Интерфакс".

Ранее стало известно, что 77-летнего Филиппенко госпитализировали с коронавирусом. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести из-за проявлений COVID-19 в совокупности с хроническими проблемами с сердцем.

Филиппенко играл в разные годы в Театре драмы и комедии на Таганке, театре имени Евгения Вахтангова, театре Моссовета и Гоголь-центре. Также он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в частности, в роли Азазелло в экранизации "Мастера и Маргариты" Владимира Бортко.

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