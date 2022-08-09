Минобороны прокомментировало взрывы в Новофедоровке

Произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов

Министерство обороны России отреагировало на взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму.

"Около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что в результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - уточнили в Минобороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что выехал на место происшествия. Власти Сакского района объявили эвакуацию граждан.

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