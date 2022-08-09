Пять человек пострадали в результате взрывов в Крыму

Среди них ребенок

В Крыму произошла серия взрывов на аэродроме "Саки" в районе посёлка Новофёдоровка. Как пояснили в Минобороны, около трёх часов дня сдетонировали несколько авиационных боеприпасов на площадке для хранения, после чего начался пожар. Его сейчас тушат.

Причины случившегося устанавливаются. По предварительной информации военного ведомства, огневого воздействия не было.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав, в результате ЧП пострадали пять человек, включая ребенка. Они доставлены в больницу. Жизни людей ничего не угрожает.

"Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в телеграме.

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