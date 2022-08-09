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Власти Крыма усилили меры безопасности после взрывов на аэродроме

17:16
  • вторник
  • 09 августа 2022

Зону ЧП оцепили

В Крыму усилили меры безопасности объектов инфраструктуры после взрывов в поселке Новофедоровка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Минобороны прокомментировало взрывы в Новофедоровке
Глава Крыма выехал на место взрывов в районе поселка Новофедоровка

"В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями", - заявил Аксенов.

На видео глава региона стоит недалеко от военного аэродрома, где произошло ЧП. На месте взрывов работают бригады скорой помощи и санавиация.

"Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Убедительно прошу доверять только официальной информации", - призвал глава Крыма.

Ранее причину взрывов сообщили в Минобороны России. На обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

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