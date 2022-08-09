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В украинском схроне с оружием в ЛНР нашли наркотики

17:29
  • вторник
  • 09 августа 2022

А также - три РПГ иностранного производства и шесть выстрелов ПГ-7

В брошенном украинскими войсками схроне в Луганской народной республике Росгвардией было обнаружено более 400 граммов наркотиков в брошенном украинскими войсками схроне, передает пресс-служба ведомства.

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"Росгвардейцы обнаружили схрон, в котором находились три РПГ иностранного производства Швеции, Израиля, Германии, шесть выстрелов ПГ-7, 40 ВОГ-25, противопехотная мина ПМН, 15 гранат различной модификации, более 1200 патронов, а также 440 грамм наркотических веществ", - сказано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства об освобождении Луганской народной республики.

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