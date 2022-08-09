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Лукашенко отказался "уходить из Евросоюза"

17:41
  • вторник
  • 09 августа 2022

Минск хочет продолжать торговать с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране "ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза", так как это ближайший сосед.

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"Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", - добавил белорусский лидер (цитата по РИА "Новости").

По словам Лукашенко, ЕС нуждается в белорусских товарах.

"Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - заключил глава государства.

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