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"Пилит сук, на котором сидит": Захарова о блокировках в Twitter

18:07
  • вторник
  • 09 августа 2022

Платформа давно стагнирует

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала блокировку соцсетью Twitter англоязычного канала ведомства.

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"Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, "Твиттер" с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит. Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят. Неудивительно, что Илон Маск, ознакомившись с истинным положением дел, в ужасе разорвал сделку по покупке этой соцсети", - написала спикер МИД в Telegram.

Она добавила, что "правда все равно найдет себе дорогу".

"Был бы жив Хемингуэй, уверена, что "Твиттер" его обязательно заблокировал бы за сообщения о том, что за ним следит и не оставляет в покое ФБР", - заключила дипломат.

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