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Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России

18:22
  • вторник
  • 09 августа 2022

До 25 марта 2023 года

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что в ближайшее время не будет использовать российское воздушное пространство.
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"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией", - сказано в сообщении.

Все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение обозначенного периода будут отменены.

Как отмечено в публикации, Lufthansa продолжает поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями. Авиасообщение с Украиной приостановлено до аналогичной даты.

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