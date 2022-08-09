До 25 марта 2023 года

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что в ближайшее время не будет использовать российское воздушное пространство.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией", - сказано в сообщении.

Все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение обозначенного периода будут отменены.

Как отмечено в публикации, Lufthansa продолжает поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями. Авиасообщение с Украиной приостановлено до аналогичной даты.

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