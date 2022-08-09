Аксенов сообщил о погибшем при взрывах в Новофедоровке

Ранее поступали данные о пяти пострадавших

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о ситуации в Новофедоровке.

"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", - сообщил Аксенов в своем Telegram.

Ранее региональный Минздрав заявил, что в результате ЧП пострадали пять человек, включая ребенка.

Во вторник в Крыму произошла серия взрывов на аэродроме "Саки" в районе поселка Новофедоровка. Сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Причины случившегося устанавливаются.

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