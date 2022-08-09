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Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы

18:41
  • вторник
  • 09 августа 2022

Район сильно изменился благодаря реконструкции набережных и парков

Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил успешные проекты в Левобережном районе. Эта часть столицы сильно изменилась благодаря реконструкции набережных, парков Дружбы и Северного речного вокзала.

Собянин напомнил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что продолжается развитие транспортной и социальной инфраструктуры района.

"Доступность Левобережного улучшила новая станция метро "Беломорская". Исторический кинотеатр "Нева" после реконструкции стал общественным центром района", - отметил Собянин.

В Левобережном также возвели одну из самых больших школ в Москве на 1900 мест. В этом году планируется рядом ввести в эксплуатацию еще одно здание из детского сада и школы для учеников первых классов.

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