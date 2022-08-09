Названа основная причина взрыва на аэродроме в Крыму

На объекте нарушили требования пожарной безопасности

В качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны России. Никаких улик намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в Новофедоровке один человек погиб. В Минздраве также рассказали о пяти пострадавших. Ранение получил ребенок.

Власти Крыма усилили меры безопасности и оцепили зону. Около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, их расселят в пансионатах и гостиницах.

Первый взрыв прогремел около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населённого пункта Новофёдоровка. На обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

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