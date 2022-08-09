Плата за невыученные уроки истории

Первый замруководителя администрации президента России отметил в ходе выступления на молодежном историко-культурном форуме "Истоки", что в настоящее время наблюдаются попытки фальсификации истории.

"Мы сейчас с ребятами говорили о фальсификации истории, часть из участников выбрали это своим призванием. Мы сейчас на глазах видим, когда попытки фальсификации происходят не далекой истории, которая была когда-то давно, а попытки фальсифицировать совсем новейшую историю прямо на глазах", - сказал Кириенко (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что вновь поднял голову фашизм.

"Трудно было себе представить, что в Донбассе на местах, где всего несколько десятилетий назад шла борьба с фашизмом и наши деды когда-то победили его, вдруг нацизм и фашизм поднимут голову снова. Это вот та плата, которую приходится платить за невыученные уроки истории", - отметил замглавы администрации президента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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