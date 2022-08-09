Гимнастки Аверины заявили о готовности завершить карьеру

Ключевой фактор - Олимпиада в Париже 2024 года

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины могут завершить профессиональную карьеру, сообщили они в интервью на YouTube.

"Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да", - сказал Арина Аверина.

Дина же добавила, что давно хочет уйти из профессионального спорта.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Дине и Арине Авериным по 23 года. Дина на чемпионатах мира выиграла 18 золотых медалей (рекорд), на Олимпиаде в Токио она завоевала серебряную медаль в личном многоборье. Арина пять раз побеждала на чемпионатах мира.

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