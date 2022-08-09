Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе

В сентябре она проведет последний матч

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс завершит карьеру после US Open. Турнир пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Об этом теннисистка сообщила на страницах американского Vogue.

"Мне было тяжело признаться самой себе, что пора уходить из тенниса. Для меня это было вроде табу. Когда начинала об этом думать, у меня текли слезы", - написала 40-летняя Уильямс в письме, которое опубликовал журнал.

Чемпионка турниров "Большого шлема" рассказала, что по ходу своей карьеры совершила много ошибок. "Ошибки – это опыт, я принимаю эти моменты в себе… Я восхищаюсь Билли Джин Кинг, потому что она вышла за рамки своего вида спорта", - заявила спортсменка.

Серена Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка. 23 раза она становилась победительницей турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде.

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