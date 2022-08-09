Цены на нефть выросли после остановки Украиной транзита по "Дружбе"

Причиной стало отсутствие оплаты за услуги транзита

Антироссийские санкции вновь вышли боком Евросоюзу, который вынужден жить в режиме жёстких ограничений из-за дефицита энергоресурсов. Сегодня стало известно о том, что Украина приостановила прокачку нашей нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по ветке трубопровода "Дружба". Причиной стало отсутствие оплаты за услуги транзита. Осуществить перевод не позволяют рестрикции, которые недавно расширил Брюссель. Заинтересованный в скорейшем решении проблемы Будапешт уже вызвался возместить Киеву финансовые издержки.

На сообщения о приостановке поставок по южной ветке нефтепровода "Дружба" рынки отреагировали мгновенно. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent к вечеру вторника почти достигла 98 долларов за баррель. Украина перекрыла вентиль ещё 4 августа после того, как не получила предоплату за транзитные услуги от России. Как пояснили в "Транснефти", наша сторона добросовестно выполняет условия контракта. Платёж был переведён АО "Укртранснафта" ещё 27 июля. Однако уже на следующий день денежные средства вернулись на счёт отправителя. Причина - в европейских санкциях против нашей страны.

"Для решения вопроса ПАО "Транснефть" направило обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО "Укртранснафта", прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками", - сообщили в компании.

Кстати, Будапешт уже заявил, что готов взять на себя оплату транзита российского газа. Нефтепровод "Дружба" берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на два участка: южный - по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии и северный - через Белоруссию в Польшу и Германию. По второй ветке поставки идут в штатном режиме. Гораздо хуже обстоят дела с газоснабжением. Прокачка голубого топлива по "Северному потоку" составляет всего 20 процентов от максимальной мощности трубопровода. В рабочем состоянии по-прежнему только одна турбина из трёх. Германия до сих пор так и не вернула отремонтированное оборудование. При этом запуск в работу "Северного потока-2" немецкой стороной по-прежнему даже не рассматривается. Власти страны, как могут, пытаются успокоить граждан.

"Во-первых, Германия - не единственная страна, которая столкнулась с газовым кризисом. Страдают и другие наши европейские соседи. Та же Австрия. Всем странам Европы приходится экономить газ, чтобы стабилизировать цены на него. А чтобы успешно пережить отопительный сезон, мы должны сократить потребление газа минимум на 20 процентов", - сообщил Клаус Мюллер, глава федерального сетевого агентства.

Попытки экономить порой граничат с абсурдом. Крупнейший крематорий Германии Рейн-Таунус в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия переходит на круглосуточный режим работы, чтобы не тратить топливо для нагрева печей. Ещё один вариант решения проблемы - переход на сжиженный природный газ. Трубопровод и хранилища для него начали строить на северном побережье страны. Хотя уже звучат заявления о том, что такая стратегия не сможет заменить то количество газа, которое стране понадобится предстоящей зимой. Да и экоактивисты взбунтовались. На этой неделе они планируют провести серию протестных акций в Гамбурге. Опасения небеспочвенны. В СПГ из США и Катара, который недавно начали поставлять через британскую систему в Бельгию и Францию, обнаружили большое количество токсичных, радиоактивных и даже взрывоопасных примесей. На этом фоне набирает обороты экономический кризис. Рост уровня инфляции в Великобритании по итогам июля стал самым высоким за 40 лет. По прогнозам специалистов, накопления каждой пятой семьи в королевстве закончатся к 2024 году.

Оксана Фомичева, Артемий Мельников. "ТВ Центр".

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