Под полный контроль удалось взять стратегически важную точку - территорию крупного промпредприятия

Развивая наступление, объединённая группировка наших войск и подразделений ЛНР и ДНР вошла в Соледар Донецкой народной республики. Под полный контроль удалось взять стратегически важную точку - территорию крупного промпредприятия. Ведётся активная зачистка других кварталов города от националистов. В российском Минобороны сообщили о новых высокоточных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В числе прочего уничтожен крупный склад в Черкасской области, где хранились сотни снарядов к HIMARS и гаубицам.

Юго-восточная окраина Соледара. Несмотря на то, что въезды в город были заминированы ВСУ, пехота союзных сил прорвалась в населенный пункт и уже передвигается по улицам. Идет обмен артиллерийскими ударами – националисты используют гаубицы М777 британского производства.

"Чуть-чуть они огрызаются. Но крайние улицы уже наши. Их дальнобойная артиллерия работает хорошо. И днем, и ночью. Вот видите, разрушения вокруг нас - это 5-10 минут назад", - заявил позывной "Ангел", военнослужащий 2-го армейского корпуса ЛНР.

Это уже район посёлка Пески – с воздуха удалось выявить противотанковую пушку, которая блокировала продвижение по трассе.

Оснащенный оптикой и тепловизором беспилотник "Орлан-10" ведет разведку целей не только днем, но и ночью – на расстоянии до 120 километров от оператора. Причем работает надежно даже в условиях помех, которые создают средства радиоэлектронной борьбы противника.

Координаты передают экипажам артиллерийских установок "Нона". Российские военные ценят эти самоходки за мобильность и огневую мощь 120-миллиметрового орудия.

Высокоточным ударом с моря уничтожен и крупный украинский склад в районе Умани Черкасской области. Там хранили более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS и боеприпасы к гаубицам М777. В Винницкой области ударами с воздуха уничтожен командный пункт ВВС Украины. В российском Минобороны также сообщают, что в ходе активного наступления наших военных разгромлен 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады противника. 340 националистов ликвидированы, уцелевшие боевики самовольно покинули занимаемые позиции. В брошенных траншеях находят западное оружие и провиант.

Не редкость - встретить в окопах и иностранцев. В российском Минобороны утверждают, что в начале июля на стороне ВСУ воевали больше 2700 зарубежных наемников. Но сейчас это число заметно сократилось.

"За прошедшие недели на Украину прибыло ещё 175 "солдат удачи", в том числе 81 боевик из Грузии. В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение трехсот тридцати пяти иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины", - рассказал Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны.

По темпам потерь среди наёмников на Украине лидирует Польша. Уничтожены 99 боевиков, еще 146 предпочли вернуться на родину. Как утверждают в Минобороны, за прошедший месяц ликвидированы десятки "солдат удачи" из Канады, США и Румынии.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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