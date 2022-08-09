Мишустин рассказал о госпрограммах для жителей Дальнего Востока

В рамках "Дальневосточного квартала" инвесторы будут строить дома для граждан и всю необходимую инфраструктуру

В ближайшие годы на Дальнем Востоке будет возведено два с половиной миллиона квадратных метров жилья. Об этом сегодня рассказал премьер-министру генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

Он также доложил, что сейчас в сфере туризма работает порядка 20 компаний, создано около двух тысяч рабочих мест, а инвесторы вложили в эту сферу более 21 миллиарда рублей. Путешественники с удовольствием посещают Камчатку, где можно побывать на вулканах и порыбачить в чистейших реках.

Также обсудили налоговые льготы и преференции для компаний, которые работают на Курильских островах. В ходе беседы речь шла о поддержке бизнеса в условиях санкций и комплексной застройки в рамках программы "Дальневосточные кварталы". Уже есть потенциальные инвесторы. Но выберут на конкурсной основе того, кто предложит больший объем жилья по ценам Минстроя для социальных нужд региона.

"Здесь очень важно обращать внимание на потребности каждого инвестора. Государство делает всё возможное, чтобы оказать большую поддержку местным жителям, в первую очередь я имею в виду социальную сферу. Реализуется программа льготного кредитования на приобретение собственного жилья – имею в виду "Дальневосточную ипотеку". В рамках "Дальневосточного квартала" инвесторы будут строить дома для граждан и всю необходимую инфраструктуру – это и садики, и школы. Принято также ещё одно решение о расширении границ территории опережающего развития "Забайкалье" для строительства в Чите жилого микрорайона. Надо продолжать формировать условия, чтобы люди оставались в родном краю, работали, создавали там семьи", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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