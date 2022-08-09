"Месть глубинного государства": реакция на обыск в поместье Трампа

Конгрессмены-республиканцы заговорили об импичменте Джо Байдену

Новый скандал с участием президента Джо Байдена разгорается в США. Его обвиняют в преследовании политических оппонентов. Некоторые из конгрессменов уже призывают объявить импичмент. Поводом стал обыск в поместье Дональда Трампа. Сразу после его намёков на возможное участие в будущей гонке за кресло главы государства к нему в дом нагрянул десант из агентов ФБР. Как утверждают СМИ, Трампа пытаются уличить в том, что он ненадлежащим образом обращался с секретными документами, пока занимал высшую руководящую должность.

Обыск в имении Дональда Трампа длился несколько часов до позднего вечера. По разным данным, в нем участвовали от 30 до 100 агентов ФБР. Развернули целую спецоперацию. Снаружи выставили оцепление - будто идет задержание особо опасного преступника. Либо же они испугались группы поддержки 45-го президента США. Сторонники Трампа собрались на митинг.

"Это очередная несправедливость. Такая же, как все эти мистификации с импичментами. Как расследование по поводу 6 января. Трамп не сделал ничего плохого", - убежден сторонник Трампа Джим Волхан.

"Администрация Байдена и демократы используют ФБР. Этому нужно положить конец. ФБР существует здесь не для того, чтобы действовать против другого президента. Такого никогда раньше не случалось. А в отношении президента Трампа ведется расследование - они боятся, что он баллотируется и снова победит", - заявила сторонница Дональда Трампа Дженнифер Иди.

ФБР проводит против бывшего президента сразу несколько расследований. Одно из них - о ненадлежащем обращении с архивными документами и их якобы незаконном вывозе из Белого дома. Обыск, вероятнее всего связан именно с этими бумагами. Искать их пытались даже в туалете. Нашли какие-то клочки в унитазе. Трампу приписывают привычку именно таким способом уничтожать документы. Сотрудники Белого дома жаловались журналистам, что он создавал засоры. Пресс-служба экс-президента назвала туалетные фото и видео сфабрикованными.

Сам он обыск считает налётом и оккупацией. О своем визите сотрудники ФБР никого не предупредили. Прокурор штата была не в курсе. В Белом доме тоже поспешили откреститься: мол, о планах спецслужб ничего не знали. В тот момент, когда во флоридском имении орудовали силовики, Дональд Трамп находился в Нью-Йорке.

"Наша страна переживает тёмные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго сейчас в осаде. Его заняли и обыскивают агенты ФБР... В свете сотрудничества с соответствующими правительственными структурами этот необъявленный обыск моего дома не был необходимым или уместным... Такое нападение могло совершиться только в разрушенной стране третьего мира. К сожалению, Америка теперь одна из таких стран... Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом Соединённых Штатов... Они даже взломали мой сейф!" - рассказал президент США Дональд Трамп.

Рейтинг общественной поддержки Джо Байдена обновляет антирекорды. Опустился до 30%. А Трамп активно намекает о намерении баллотироваться в 2024 году. Убрать его из большой политики никак не получается. Даже не будучи президентом он собирает стадионы.

"Каждый день мы получаем очередную повестку в суд. Они это делают только с одной целью: они не хотят, чтобы Дональд Трамп участвовал в президентской гонке и выиграл ее", - сообщил сын Трампа Эрик.

Пока все, что получается у демократов, - еще больше сплотить республиканцев вокруг опального экс-президента. На съезде консерваторов в Техасе абсолютное большинство однопартийцев выразило ему поддержку. А протеже Трампа уверенно получают номинации от партии к промежуточным губернаторским и выборам в Конгресс.

"С нами Бог. Он выбрал меня. И он выбрал вас. Он не может ошибаться", - говорит Кэри Лейк, кандидат на пост губернатора штата Аризона от Республиканской партии.

Обыск в резиденции дал лишний повод республиканцам раскритиковать политических оппонентов.

"Обыск Мар-а-Лаго – это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся... Банановая республика", - сказал Рон Десантис, губернатор штата Флорида.

Конгрессмены-республиканцы на фоне обысков заговорили об импичменте Байдену. Однопартийцы Трампа будут биться за места в Палате представителей и Сенате уже этой осенью. И бездарная политика нынешнего хозяина Белого Дома дает им все шансы взять Конгресс без штурма.

"Реальная цель всего этого расследования даже не Трамп, а все мы. Любой, кто посмеет осудить коррупцию вашингтонского истеблишмента. Это месть глубинного государства. Оно пытается показать, что мы все будем уничтожены, если мы будем бороться. Они продают нас десятилетиями. Они пускают в страну 20 миллионов нелегалов. Они отправляют производства в Китай. Они продали нас, потратив триллионы на Ближнем Востоке. А теперь тратят миллиарды на Украину. И они знают: если Трамп вернется во власть, он призовет всех к ответственности", - уверена Лаура Ингрэм, политический обозреватель Fox News.

Уже даже демократы начали осторожно высказываться: староват Байден для своей должности. Деменцию скрывать все сложнее. Практически в ежедневном режиме дает поводы сомневаться в дееспособности. Вот свежие кадры безуспешной борьбы с собственным пиджаком. И тут же конфуз со слетевшими с носа очками. Экс-врач Белого дома накануне заявил: когнитивные способности Джо Байдена ухудшились до такой степени, что стали проблемой национальной безопасности. Дональд Трамп не упустил случая поддеть соперника. Похвастался, что тот же медик назвал его самым здоровым президентом за всю историю и очень любил разглядывать крепкое тело 45-го президента США.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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