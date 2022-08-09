Что такое Mir Pay и как этим пользоваться

Всего взмах гаджета, и оплата за секунду завершена

Российские IT-специалисты работают над импортозамещением в области технологий бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильных устройств. Альтернативу иностранным сервисам разрабатывают сразу несколько крупных отечественных компаний и банков. А благодаря усовершенствованному мобильному приложению, привязанному к национальной системе платежных карт, уже сегодня свои покупки оплачивают более 13 миллионов человек.

Всего взмах гаджета, и оплата за секунду завершена. В поиске альтернативы ушедшим иностранным сервисам всё больше владельцев мобильных устройств стали скачивать российское приложение бесконтактной оплаты покупок со смартфона Mir Pay. Уже сегодня его скачали более 13 миллионов раз. Кстати, оплачивать покупки с помощью сервиса можно не только в России, но и в Белоруссии.

"В принципе любые покупки оплачиваю. Не заметил никакой разницы между Samsung Pay и Mir Pay", - заявил Сергей Коноплев.

"В любой момент телефон всегда под рукой, подошел - оплатил, это гораздо удобнее, чем пользоваться картой", - сказал Игорь Иванов.

К приложению можно привязать любую карту национальной платежной системы "Мир", как реальную - на пластиковом носителе, так и виртуальную.

"Мобильный платежный сервис Mir Pay доступен на смартфонах с операционной системой Android версии 7.0 и выше. Но самое главное, чтобы у Вас смартфон поддерживал NFC-функцию. Чтобы скачать Mir Pay, Вам необходимо зайти в один из магазинов приложений, вбить в поисковой строке название приложения и скачать его. Это займет не более минуты", - рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир".

Кешбэк за оплату с помощью Mir Pay самых популярных категорий покупок - в супермаркетах, кафе и ресторанах - ещё один выгодный бонус для пользователей сервиса. В ряде крупных городов действуют специальные предложения при оплате проезда в общественном транспорте.

Татьяна Сидорова, Тимофей Проймин. "ТВ Центр".

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