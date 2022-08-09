Росздравнадзор: в России нет дефицита гормональных препаратов

Ведомство ведет мониторинг на постоянной основе

Пресс-служба Росздравнадзора прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о том, что в российских аптечных сетях якобы наблюдается дефицит гормональных препаратов "Дивигель", "Прогинова" и "Эстрожель". Они часто используются при экстракорпоральном оплодотворении.

В ведомстве подчеркнули, что на постоянной основе ведут мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы мониторинга движения препаратов.

"По результатам мониторинга, дефицита гормональных препаратов на рынке не отмечается", - уточняется в сообщении.

Там также указано, что на территории России в настоящий момент в обращении находится более 85 тысяч упаковок "Дивигеля", более 13 тысяч упаковок "Прогиновы" и почти 81 тысяча упаковок "Эстрожеля".

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