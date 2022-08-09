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США понизили прогноз потребления нефти в мире

20:17
  • вторник
  • 09 августа 2022

Данные привело Управление энергетической информации Минэнерго страны

Как говорится в прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США, на который ссылается "Интерфакс", в 2022 году потребление нефти и жидких углеводородов в мире составит 99,43 млн баррелей в сутки.

Уточняется, что это на 2,08 млн б/с больше, чем в 2021 году. Вместе с тем EIA понизило свой озвученный в июле прогноз на 2022-й на 170 тыс. б/с.

Кроме того, ведомство скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится на 2,06 млн б/с - до 101,49 млн б/с.

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