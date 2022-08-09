США понизили прогноз потребления нефти в мире

Данные привело Управление энергетической информации Минэнерго страны
Как говорится в прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США, на который ссылается "Интерфакс", в 2022 году потребление нефти и жидких углеводородов в мире составит 99,43 млн баррелей в сутки.
Уточняется, что это на 2,08 млн б/с больше, чем в 2021 году. Вместе с тем EIA понизило свой озвученный в июле прогноз на 2022-й на 170 тыс. б/с.
Кроме того, ведомство скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится на 2,06 млн б/с - до 101,49 млн б/с.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
- "Цены на нефть взлетят до небес": Путин предупредил Запад об эффекте санкций
- СМИ узнали причину промедления с новыми санкциями против нефти из России
- Россия подтвердила прекращение транзита через Украину по нефтепроводу "Дружба"
- На Кубе не могут потушить пожар на нефтебазе
- Россия намерена создать свой эталонный сорт нефти