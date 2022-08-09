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Умер бывший глава Белорусской ССР

20:46
  • вторник
  • 09 августа 2022

В 1990 году Николай Слюньков был признан пенсионером союзного значения

В Компартии Белоруссии сообщили, что на 94-м году жизни скончался бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков.

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Он родился в Рогачевском районе Гомельской области в 1929 году, окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.

В разные годы возглавлял Минский тракторный завод, занимал пост зампреда Госплана СССР, а с 1983-го по 1987-й был первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии.

В 1990 году Слюньков был признан пенсионером союзного значения.

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Николай Слюньков
Николай Слюньков
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