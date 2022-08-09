Умер бывший глава Белорусской ССР

В 1990 году Николай Слюньков был признан пенсионером союзного значения
В Компартии Белоруссии сообщили, что на 94-м году жизни скончался бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков.
Он родился в Рогачевском районе Гомельской области в 1929 году, окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.
В разные годы возглавлял Минский тракторный завод, занимал пост зампреда Госплана СССР, а с 1983-го по 1987-й был первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии.
В 1990 году Слюньков был признан пенсионером союзного значения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"