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МИД объяснил вывод объектов из-под инспекции ДСНВ

21:16
  • вторник
  • 09 августа 2022

Москва призывает Вашингтон отказаться от контрпродуктивных действий

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков раскрыли причину временного вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.
Россия выводит свои объекты из-под инспекций в рамках договора о СНВ

"Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

По его словам, по вине Запада отсутствует нормальное авиасообщение, при транзите появляются визовые проблемы, возникают трудности с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций.

"Все это осложняет, если не блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, создает для американской стороны односторонние преимущества. Это, разумеется, неприемлемо", - добавил дипломат.

Москва призывает Вашингтон отказаться от контрпродуктивных действий и продолжить плотное взаимодействие в целях скорейшего возобновления предусмотренных договором инспекционных мероприятий на реалистичной и равноправной основе.

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