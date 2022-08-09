Байден подписал протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии

Вступление ратифицировали 23 страны из 30

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает РИА "Новости".

Уточняется, что на сегодняшний день ратифицировали вступление северных стран в альянс 23 страны из 30. Пока что не сделали этого Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

В июне главы МИД Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности, с Рабочей партией Курдистана. Ее турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

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