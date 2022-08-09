ВС России увеличили гуманитарный коридор для судов с Украины

Во вторник порты Украины покинули два иностранных судна

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером во вторник, что Вооруженные силы увеличили гуманитарный коридор для судов из черноморских портов Украины.

Уточняется, что 9 августа порты Украины покинули два иностранных судна.

Также сообщается, что националисты обстреливают населенные пункты с территории больницы в ДНР. Кроме того, тероборона ВСУ оборудовала склад оружия в тубдиспансере Николаевской области.

Более 470 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР, ЛНР и Украины. Свыше 24 тысяч беженцев эвакуированы из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России за минувшие сутки.

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