ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до 9

22:03
  • вторник
  • 09 августа 2022

Семеро из них доставили в больницу

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в крымском поселке Новофедоровка возросло до девяти. Об этом сообщили власти республики.
Аксенов сообщил о погибшем при взрывах в Новофедоровке

"Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК "Сакская районная больница". Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении", - говорится в сообщении Минздрава Крыма в телеграм-канале.

Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания необходимой помощи людей отправили домой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов погиб один человек. По данным Минздрава республики, это человек из числа гражданского населения. Он погиб на месте ЧП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.