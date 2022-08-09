Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до 9

Семеро из них доставили в больницу

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в крымском поселке Новофедоровка возросло до девяти. Об этом сообщили власти республики.

"Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК "Сакская районная больница". Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении", - говорится в сообщении Минздрава Крыма в телеграм-канале.

Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания необходимой помощи людей отправили домой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов погиб один человек. По данным Минздрава республики, это человек из числа гражданского населения. Он погиб на месте ЧП.

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