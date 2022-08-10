ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало новые кадры работы "Градов"

08:35
  • среда
  • 10 августа 2022

Системы залпового огня применяются в спецоперации

Скопления живой силы и военной техники ВСУ в зоне спецоперации по защите Донбасса эффективно уничтожают наши расчёты "Градов". Новые кадры боевой работы реактивных систем залпового огня показало Минобороны России.
Минобороны показало работу российских военных в Соледаре

Получив координаты, артиллеристы Южного военного округа наносят точные удары по позициям националистов. После чего меняют место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь. Быстрая перезарядка, и установки готовы к нанесению новых ударов.

Расчёты "Градов" работают и днём, и ночью, не давая противнику закрепиться на позициях. Неонацистов вынуждают отступать и освобождать путь наступающим российским войскам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град"
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.