Минобороны показало новые кадры работы "Градов"

Системы залпового огня применяются в спецоперации

Скопления живой силы и военной техники ВСУ в зоне спецоперации по защите Донбасса эффективно уничтожают наши расчёты "Градов". Новые кадры боевой работы реактивных систем залпового огня показало Минобороны России.

Получив координаты, артиллеристы Южного военного округа наносят точные удары по позициям националистов. После чего меняют место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь. Быстрая перезарядка, и установки готовы к нанесению новых ударов.

Расчёты "Градов" работают и днём, и ночью, не давая противнику закрепиться на позициях. Неонацистов вынуждают отступать и освобождать путь наступающим российским войскам.

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