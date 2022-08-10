Названы имена героев спецоперации по защите Донбасса

Они проявили мужество и отвагу

Проявляя мужество и профессионализм, российские военные успешно выполняют боевые задачи в Донбассе. О новых подвигах героев специальной военной операции рассказали в нашем Минобороны.

Механик-водитель рядовой Олег Горбунов во время освобождения одного из населённых пунктов вместе с сослуживцами обнаружил пулеметное гнездо противника - в ходе завязавшегося боя наши военные уничтожили 10 неонацистов, а также две украинских машины вместе с боевыми расчетами и вооружением.

Колонна, в которой двигался экипаж капитана Владислава Нефедова, столкнулась с украинской диверсионной группой. Под грамотным руководством капитана Нефедова наши военные уничтожили замаскированные позиции противника, при этом потерь среди личного состава допущено не было.

Десантно-штурмовая рота морских пехотинцев под командованием гвардии капитана Павла Ендовицкого выбила боевиков из нескольких населённых пунктов. Во время попытки контрнаступления грамотное руководство гвардии капитана не позволило прорвать нашу оборону и вынудило противника отступить. Во время боя Павел получил контузию, но продолжил вести бой.

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