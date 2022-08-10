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Болгария допустила возобновление закупок газа у России

08:19
  • среда
  • 10 августа 2022

Этот вопрос рассматривают в правительстве государства

София рассматривает возможность возобновления поставок газа у России. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов.
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Как сообщил болгарский политик, в правительстве государства изучают вопрос возможности новых закупок газа у "Газпрома", приостановленных ранее из-за отказа Болгарии оплачивать поставки в рублях.

Христов пояснил, что в качестве приоритета рассматриваются и альтернативные поставщики, но "если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой".

Другие подробности возможного возобновления закупок газа у России министр не привел, сообщает телеканал bTV.

С 1 апреля Москва перешла на расчеты за газ в рублях с недружественными странами. Покупатель должен открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: валюта за газ поступает на первый, затем банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму получает "Газпром".

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