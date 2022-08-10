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Посольство России ответило США на обвинения в минировании Украины

08:40
  • среда
  • 10 августа 2022

Москва отвергла эти обвинения

Россия решительно отвергает обвинения Госдепартамента в минировании территории Украины. Об этом заявил во вторник, 9 августа, посол России в США Анатолий Антонов.
Посольство России в США ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС

Дипломат заявил, что Вашингтон бездоказательно возлагает на Москву ответственность за минирование территории Украины. По словам Антонова, "в русофобском запале американцы превзошли сами себя, сравнив действия ВС РФ с тактикой ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии".

Россию обвинили, среди прочего, в блокировании доступа к сельскохозяйственным угодьям, однако "во время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря", указал посол.

Антонов подчеркнул, что реальная ситуация прямо противоположна тому, о чем вещает Госдепартамент, но "это не останавливает организаторов дезинформационной кампании против России", говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

Ранее российская сторона направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню данные о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) "Лепесток". Эти боеприпасы относятся к запрещенным.

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