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Россия запросила заседание Совбеза из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС

09:19
  • среда
  • 10 августа 2022

Заседание может пройти 11 августа

Россия запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил во вторник, 9 августа, источник в российском постоянном представительстве при всемирной организации.
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Эту информацию подтвердил в своем Telegram первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что тема атак ВСУ на Запорожскую АЭС "заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности".

При этом Россия запросила участие генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на заседании Совбеза.

Ранее МИД России обвинил Секретариат ООН в срыве миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Поездка делегации с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси была запланирована на 3 июня. Однако департамент безопасности Секретариата ООН в последний момент "включил красный свет", заявили в МИД России.

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