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Евросоюз прекратил закупки российского угля

08:56
  • среда
  • 10 августа 2022

Эмбарго начало действовать 10 августа

Евросоюз прекращает со среды, 10 августа, импортировать российский уголь в рамках санкций, введенных Западом из-за спецоперации России на Украине.
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В Еврокомиссии заявили, что Брюссель ожидает, что все страны ЕС должны соблюдать запрет на импорт угля из России, несмотря на энергетический кризис.

Эмбарго на поставки российского угля — часть пятого пакета санкций, принятого в апреле, 10 августа завершился переходный период, в течение которого закупки российского угля были разрешены.

Между тем Россия входит в число крупнейших поставщиков угля для стран Евросоюза. По данным российского Министерства энергетики, в 2021 году Россия поставила странам Евросоюза 48,7 млн т угля, или 21,8% общего объема экспорта, сообщает ТАСС.

Аналогичный запрет на импорт российского угля вводит Великобритания. Официальный Лондон уточнил, что рестрикции на импорт угля начнут действовать также 10 августа.

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