Евросоюз прекратил закупки российского угля

Эмбарго начало действовать 10 августа
Евросоюз прекращает со среды, 10 августа, импортировать российский уголь в рамках санкций, введенных Западом из-за спецоперации России на Украине.
В Еврокомиссии заявили, что Брюссель ожидает, что все страны ЕС должны соблюдать запрет на импорт угля из России, несмотря на энергетический кризис.
Эмбарго на поставки российского угля — часть пятого пакета санкций, принятого в апреле, 10 августа завершился переходный период, в течение которого закупки российского угля были разрешены.
Между тем Россия входит в число крупнейших поставщиков угля для стран Евросоюза. По данным российского Министерства энергетики, в 2021 году Россия поставила странам Евросоюза 48,7 млн т угля, или 21,8% общего объема экспорта, сообщает ТАСС.
Аналогичный запрет на импорт российского угля вводит Великобритания. Официальный Лондон уточнил, что рестрикции на импорт угля начнут действовать также 10 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"