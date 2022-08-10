В Китае назвали "главный козырь Путина" перед США

Гиперзвуковая ракета "Циркон" заставляет Вашингтон нервничать

Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке в российскую армию гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" вызвало панику в Соединенных Штатах. Об этом пишут китайские средства массовой информации.

Как отмечают издания, которые цитирует RT, "Россия показала меч, и Путин напрямую обнажил свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Такое оружие в настоящее время имеется только у России, "Циркон" не имеет аналогов в мире, подчеркивают авторы публикаций. Кроме того, ни у одного государства нет системы обороны, способной перехватить эту ракету, которая развивает скорость до 9 Махов.

Еще один повод для тревоги США — дальность полета "Циркона", которая составляет 1 тысячу км. Если Россия разместит в нейтральных водах в 400 км от берега США подлодки, оснащенные "Цирконом", она легко "дотянется" до американской столицы.

Противокорабельный комплекс "Циркон" разработали в подмосковном НПО машиностроения. В 2021 году прошли успешные запуски ракет с фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подводной лодки "Северодвинск". Как заявил российский лидер Владимир Путин, для гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" нет никаких преград.

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