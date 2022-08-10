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В Вашингтоне пожаловались на натовских друзей Путина

08:26
  • среда
  • 10 августа 2022

Как выяснилось, это не только Эрдоган

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер пожаловался на дружеские отношения лидеров некоторых стран Североалантического альянса с президентом России Владимиром Путиным. По словам экс-постпреда, речь идет не только о президенте Турции Эрдогане.

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"Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — написал Даалдер в статье для издания Politico.

Особенно возмутила американского дипломата совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Даалдер также осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине и припомнил Эрдогану закупку российских комплексов ПВО С-400. Жить с Турцией невозможно, но и без нее никуда, заключает автор.

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