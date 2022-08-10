Минобороны показало работу установок "Мста-С" с боеприпасом "Краснополь"

Огонь ведется на дальности до 30 километров
Минобороны России опубликовало съемки боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С". Артиллеристы выполняют огневые задачи с применением высокоточного 152-мм артиллерийского боеприпаса "Краснополь".
В военном ведомстве пояснили, что огонь ведется на дистанции до 30 километров. Артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.
Комбинированное использование боеприпасов позволяет нанести максимальный урон. Уничтожаются фортификационные сооружения, заглубленные бетонированные укрепления, а также бронетехника и живая сила противника.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"