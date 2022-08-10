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Число случаев COVID-19 в мире превысило 586 миллионов

09:07
  • среда
  • 10 августа 2022

Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии

Число случаев COVID-19 в мире превысило 586 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

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По данным, полученным экспертами на утро 10 августа, в мире выявлено 586 421 542 случая заболевания COVID-19. Скончался за время пандемии 6 423 591 пациент с коронавирусом.

Лидируют по числу инфицированных по-прежнему США. Там выявлено 92 341 611 случаев заболевания. На втором месте Индия, где зарегистрировано 44 190 697 заболевших. В Бразилии зафиксировано 34 066 000 случаев коронавируса, сообщает университет.

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