Украинские боевики выпустили сотни снарядов по жилым районам Донбасса

Бои разворачиваются в Марьинке

Украинские боевики выпустили почти 300 снарядов по жилым районам Донбасса за сутки. Погибли два человека, 25 ранены. Под огнём - Донецк и пригороды. В результате атаки ВСУ обесточена Горловка. Несколько снарядов попали в здание развлекательного центра. В посёлке Байрак разрушена школа. Для подавления огневых позиций противника российские военные применяют мощные установки "Мста-С".

Короткими перебежками бойцы Народной милиции ДНР подходят вплотную к позициям противника. Медлить нельзя. Бои разворачиваются в городе Марьинка. И её необходимо полностью освободить от радикалов.

В городе практически каждый дом украинские националисты использовали как укрепрайон. На стенах зданий нацистская символика. Покидая позиции, боевики щедро минируют территорию. Большое количество замаскированных мин "Лепесток", которые запрещены конвенцией ООН. Наступив на них, человек получает тяжелейшую травму. 35 мирных жителей уже пострадали.

Украинские войска вытесняют обстрелами из самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Бронетехника и укреплённые позиции ВСУ устоять перед высокоточным управляемым 152-миллиметровым снарядом "Краснополь" не в состоянии. Да и понять, откуда прилетает столь сокрушительная огневая мощь, радикалы тоже не могут. Огонь ведётся с 30-километрового удаления и позиции постоянно меняются.

С воздуха пехоту и артиллерию прикрывает экипажи ударных вертолётов Ка-52. "Аллигаторы", как правило, работают в группе. Пока они наносят удары по целям, их прикрывают транспортно-боевые вертолёты Ми-8. Лётчики двигаются на предельно малой высоте, что делает их практическим недосягаемыми для радиолокационной разведки. Только за один такой вылет боевики недосчитались десятка единиц боевой техники и укрепрайона.

После освобождения территорий Луганской народной республики у военных работы не убавилось. Сапёры инженерного подразделения прочёсывают каждый метр земли. Очень много смертоносных закладок обнаружены на полевых дорогах, соединяющих сельские районы с административными центрами. Большое количество взрывных устройств иностранного производства, которые зачастую не видит миноискатель. Обнаружить их удаётся только по маскировочным признакам. Кроме того, по методу установки становится понятно, что расставляли ловушки профессиональные минёры.

Тем не менее, не останавливаются ежедневные конвои гуманитарной помощи. Накануне крупная партия продуктов была доставлена в Лисичанск. В освобождённый город также возвращаются коммунальные и социальные службы, и для их поддержки были привезены необходимые предметы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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