В Запорожской области восстанавливают работу промышленных предприятий

Заводы возвращаются к обычному режиму

В освобождённых районах Донбасса восстанавливают промышленность. В Мелитополе вновь заработал завод по изготовлению запчастей для сельхозтехники. Ранее Киев запретил поставлять детали в Россию, пытался переориентировать рынки. Европа заказывала ограниченные партии. Это привело к повышению расходов и сокращению персонала. Более того, киевские власти потребовали производить в цехах оружие. Теперь завод возвращается к обычному режиму работы.

Температура расплавленного металла – 1000 градусов. Две 6-тонные индукционные печи работают на полную мощность. Ежедневно Мелитопольский завод автотракторных запчастей отливает сотни различных изделий: от гирь и навесных замков до тормозных дисков и коллекторов двигателей.

"Мы производим, в основном, гражданскую продукцию сельхозназначения, автомобильного назначения: шкивы, шестерни, звездочки, корпуса – все, что требует наше сельское хозяйство", - рассказал начальник инженерно-технического отдела Мелитопольского завода автотракторных запчастей Дмитрий Ляхов.

В планах запустить третью печь. Завод не просто восстановил работу, здесь готовы наращивать объемы производства. Опыт работы на зарубежные компании позволяет делать необходимые России запчасти для импортозамещения. А доступ к нашему рынку открывает возможности, которыми Киев пренебрегал с 2014 года.

"Постепенно начали зажимать, как говорится, поставки в сторону России, а как альтернатива – предлагалось искать пути реализации в Европе. Ну что, в принципе, мы и делали. Мы выпускали продукцию для Румынии, Германии, Финляндии и другие поставщики. Конечно, стало сложнее", - отметил Дмитрий Ляхов.

Выросли расходы по доставке товаров, а заказы были на ограниченные партии, то есть не постоянные. Еще и киевские власти заставили предприятие наладить выпуск оружия. Даже станки предоставили.

Киев предложил перевести гражданский завод на военные рельсы и вместо заказов из России ориентироваться на собственную оборонку. И только чудом такие снаряды не попали на Донбасс. Потому что производитель взрывчатых веществ в Киеве решил использовать еще старые советские запасы – партия получилась бракованной и ее полностью пришлось списать.

Еще один завод – тракторных гидроагрегатов - восстановил треть производства. Предприятию тоже запрещали торговать с Россией напрямую, заказы шли через Торговый Дом Украины. Компания с офисом в Риге должна была помочь Киеву наладить экономические связи с Евросоюзом, но вместо этого продолжала сбывать продукцию на Восток.

Самое сложное для запорожских компаний - найти поставщиков и покупателей. Ускорить процесс помогает ассоциация промышленников – в нее уже вступили 66 компаний.

"Мы помогаем предприятиям организоваться между собой, чтобы они могли состыковаться. Так как потерялись связи телефонные и все остальное, в связи с этим они обращаются в ассоциацию и их контактируем с предприятиями как местными, так и Российской Федерации", - рассказал руководитель ассоциации промышленников и предпринимателей Запорожской области Игорь Бондаренко.

В Запорожской области восстановили работу уже 14 предприятий. Еще столько же готовы к запуску.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Мелитополь.

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