Об этом пишут китайские СМИ

Москва запросила заседание Совбеза ООН по ситуации с Запорожской АЭС. Оно может состояться уже в четверг. Атаки Киева на электростанцию грозят катастрофическими последствиями. Но замечать этого на Западе не хотят. Там больше думают о собственной выгоде. Сотни тысяч гектаров чернозёма уже под контролем иностранных компаний. Экономические интересы могут вновь подтолкнуть и к закупкам российского газа.

Чем ближе осень, тем длиннее интервью по поводу поставок газа в Европу. В студии болгарского телеканала – министр энергетики Росен Христов. Он подробно объясняет, почему не стоит опасаться кризиса предприятий и дефолта экономики. А такие прогнозы звучат все громче. С конца апреля Болгария не получает российский газ, поскольку отказалась платить в рублях. София полагается на поставки СПГ из Соединенных Штатов, договаривается с Азербайджаном. Но на случай, если что-то пойдет не так, есть надежный вариант, подытоживает министр.

"Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром". Приоритетно - это альтернативные поставщики. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать", - заявил Росен Христов.

Предложение по-иному взглянуть на действия России и политику Киева неожиданно прозвучало в Чехии, где исторически отношение к Москве прохладное. Бывший президент Вацлав Клаус в статье для издания iDnes приходит к выводу, что западная проукраинская пропаганда ведет к несвободе:

"Со всей надлежащей серьёзностью не обсуждаются аргументы о том, что Россия боялась оказаться в окружении стран-членов НАТО, о чем, кстати, говорили столь разные фигуры, как папа Франциск, Генри Киссинджер и немецкий президент Штайнмайер. Не шло речи и о растущей враждебности Украины в отношении России и русского меньшинства на Украине еще со времен "оранжевой революции" и Майдана вплоть до февраля текущего года. Всё это вопросы, которые в свободном обществе нельзя замалчивать, как нельзя заставлять молчать тех, кто их задаёт".

Завалив Киев оружием, запад не упускает возможность, но уже без лишнего пиара, взять на Украине своё. А именно сельхозугодия. Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович рассказал, что крупные компании "с неясной историей владения" уже арендовали сотни тысяч гектаров чернозёма. А с 24-го года эти инвесторы будут иметь преимущественное право покупки земли. Закон, по которому это стало возможным, был принят при Владимире Зеленском. Китайское издание "Гуанча" пишет: украинский лидер решил продать страну по частям Западу ради собственной выгоды:

"Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остаётся только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия. И я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет".

Всё меньше тему Украины поднимают в Белом доме. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер на этот раз лишь кратко призвала Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева. Про обстрелы со стороны националистов крупнейшей в Европе атомной электростанции умолчала. При этом в самом Энергодаре рассказывают, что обстрелы продолжаются ежедневно. Удару подверглась территория сухого хранения отработавшего ядерного топлива, которое расположено в непосредственной близости к шестому энергоблоку. Повреждение инфраструктуры приведет к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Россия запросила по этому поводу на четверг заседание Совета безопасности ООН. Карин Жань-Пьер, впрочем, заявила, что в Вашингтоне не видят признаков повышенного уровня радиации. Журналистов на брифинге интересовало мнение Белого дома по поводу недавних обысков в поместье Дональда Трампа – Жан-Пьер спросили об этом больше 10 раз. Бывший президент утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден был в курсе действий ФБР и связывает их с нежеланием Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 24 года.

"Нью-Йорк Таймс" утверждает, что обыск в имении Трампа связан с расследованием ФБР о пропавших из Белого дома секретных документах. Ну а уже сегодня республиканец будет допрошен под присягой в рамках другого дела – о его сделках в качестве магната недвижимости.

Ну а нынешний хозяин Белого дома верен себе – Джо Байден вновь удивил публику. На официальном мероприятии он пожал руку Чаку Шумеру. Но, похоже, сразу забыл об этом и вновь потянулся к представителю демпартии в Сенате. Затем начал задумчиво потирать подбородок. Пользователи в сети моментально придумали массу шуток. Например, объяснили, что с такой памятью действительно легко забыть о рецессии в экономике и росте цен на бензин и продукты.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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