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В Китае допустили силовой вариант воссоединения с Тайванем

17:04
  • среда
  • 10 августа 2022

Ситуация обострилась после визита на остров Нэнси Пелоси

Китай не исключает силового сценария воссоединения с Тайванем. Об этом говорится в так называемой Белой книге - официальном разъяснении политики Пекина. Документ опубликован в среду, сообщает "ТВ Центр".
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Страна стремится к мирному урегулированию вопроса. Военное решение - крайняя мера на случай, если не останется других вариантов. В Белой книге отдельно прописано, что проблема Тайваня - внутреннее дело Китая. Он не потерпит внешнего вмешательства и оставляет за собой право решительно отвечать на любые провокации.

Ситуация в регионе обострилась после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин считает Тайвань своей провинцией и выступает категорически против его контактов с политиками других стран.

Народно-освободительная армия Китая в эти дни проводит военно-морские и воздушные учения вокруг острова, в том числе отрабатывает манёвры по его блокировке. В операциях участвуют десятки самолётов и кораблей. Войсковые учения проводит и Тайбэй - проверяет боеспособность артиллерии и тренируется отражать вторжение условного противника.

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