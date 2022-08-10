Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Алёши Плюснина

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение полуторагодовалого Алёши Плюснина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика миелодиспластический синдром, который перешёл в лейкоз. Из-за врождённого диагноза пережить трансплантацию костного мозга Алёша не сможет. Остаётся только химиотерапия.

Сейчас он проходит курс лечения, связанный с высокими рисками. Чтобы помочь организму ребёнка справиться, необходим дорогостоящий иммунный препарат. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Всю необходимую сумму собрали. Слова благодарности от мамы Алеши:

"Хочу всем Вам сказать огромное спасибо! Мы очень благодарны Вам за то, что Вы помогли нам закрыть сбор! Это такая большая сумма! Без Вас нам самим собрать такую сумму было бы крайне трудно. Я очень надеюсь, что Лешенька поправится и у него будет шанс жить вместе с нами. Еще раз всем огромное человеческое спасибо! Всем Вам низкий поклон!"

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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