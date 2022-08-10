Число пострадавших при взрыве на крымском аэродроме возросло до 13

Один человек погиб

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме на западном побережье Крыма выросло. По последним данным, которые привел региональный минздрав, ранены 13 человек.

"По состоянию на 08.30… в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб", - сообщили в пресс-службе минздрава. Ранее в ведомстве заявляли о девяти пострадавших и одном погибшем.

По данным Минобороны России, на аэродроме в Новофедоровке днем ранее взорвались боеприпасы. Никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, по предварительной версии, причина ЧП – нарушение противопожарных норм.

10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним, медицинскую помощь оказали в Сакской районной больнице амбулаторно. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент госпитализирован. Двое пострадавших сами обратились за помощью в Симферопольскую больницу №6, передает РИА Новости.

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