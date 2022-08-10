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Минсельхоз назвал крупнейших покупателей российского зерна

09:59
  • среда
  • 10 августа 2022

На пять стран приходится около 70% поставок

Крупнейшими покупателями российского зерна являются Турция, Египет, Иран. Об этом в среду, 10 августа, рассказали в Министерстве сельского хозяйства России.
Минсельхоз предупредил о рисках в отношении урожая зерна

В ведомстве также внесли в этот перечень Саудовскую Аравию и Ливию.

Как отметили в Минсельхозе, в совокупности на эти пять государств приходится около 70% поставок зерновых, сообщает RT.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что Россия может сократить экспорт зерна за рубеж в текущем сезоне. Министр пояснил, что существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники. Но главная причина — возможное снижение урожая из-за холодной весны и других погодных условий.

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