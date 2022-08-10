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В кабмине опровергли дефицит кормов для домашних животных

10:19
  • среда
  • 10 августа 2022

Российские производители покрывают потребности внутреннего рынка

Объемы выпуска кормов для домашних животных не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей России, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны. Об этом в среду, 10 августа, рассказали в Министерстве сельского хозяйства России.

В ведомстве отметили, что в 2021 году производство кормов выросло на 10,8%, за шесть месяцев текущего года — на 8%.

Всего в этом сегменте работают более 190 предприятий в 50 регионах России. Основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия.

Кроме того, за последние годы свое производство в России локализовали многие иностранные компании, сообщил Минсельхоз в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что перебоев в сегменте кормов для домашних животных в России не предвидится, несмотря на то, что крупные западные компании уходят из России. Отечественные производители предлагают полную линейку кормов. Ветеринары рассказали, как перевести питомца на новый корм, если возникла такая необходимость.

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