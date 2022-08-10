Пособников украинских спецслужб задержали в Херсонской области

Обнаружены тайники с оружием

Сотрудники правоохранительных органов в Херсонской области задержали группу пособников украинских спецслужб. При обыске у подозреваемых обнаружили тайники с оружием.

"Задержали четырех жителей Херсонской области 1977-1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Из обнаруженных у задержанных тайников изъято три автомата Калашникова и патроны, два гранатомета "Комар" польского производства, травматический пистолет. Кроме того, в схронах нашли четыре противотанковые мины с запалами и гранаты. По данным следствия, один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места дислокации военнослужащих ВС России, а затем передавал координаты своим украинским кураторам, передает РИА Новости.

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