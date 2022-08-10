Из французской Сены спасли истощенную белуху

Животное спасли от смерти

Во Франции белуха заплыла в реку Сену и не смогла выбраться обратно.

Животное обнаружили 2 августа в департаменте Эр в 70 километрах от Парижа. Белуха была очень истощенной, на ее коже виднелись повреждения. У нее практически не было шансов выжить.

Несколько дней подряд природоохранные службы пытались выкормить кита, предлагая ему замороженную сельдь и живую форель. В субботу, 6 июля, ветеринары ввели белухе витамины для стимуляции аппетита.

"Нужно действовать быстро, потому что млекопитающее уже долгое время находится в пресной теплой воде, из-за чего на его коже начали появляться пятна", - заметила 7 августа глава французского подразделения неправительственной организации Sea Shepherd Ламья Эсемлали.

В результате местные власти приняли решение по извлечению белухи из реки. Как пишет агентство FP, операция продолжалась всю ночь и была "особо сложной". В ней принимали участие более 80 человек, среди которых сотрудники государственных служб, пожарные, представители французского Красного Креста, ученые и ветеринары.

На данный момент белуху везут в грузовике к морю в сторону порта Уистреам (департамент Кальвадос).

"По прибытии китообразное разместят в шлюзе с морской водой, где оно проведет несколько дней, а затем будет выпущено в открытое море", - говорится в сообщении префектуры департамента Эр.

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